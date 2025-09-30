xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -7.69 จุด มูลค่าซื้อขาย 21,678.97 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 7.69 จุด หรือ -0.60% ที่ระดับ 1,280.38 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 21,678.97 ล้านบาท