"บัวลอย"พ่นพิษ! หลายจังหวัดภาคเหนือ-อีสาน เผชิญน้ำท่วม-น้ำป่า เสียหายหนัก

อิทธิพลของร่องมรสุมจากการอ่อนกำลังลงพายุโซนร้อนบัวลอย ทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลทำให้ให้น้ำป่าไหลหลากท่วมขังหลายพื้นที่
ที่จังหวัดพะเยา อำเภอปง ระดับน้ำท่าสายหลักทรงตัว ล่าสุด ภาพรวมมีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตร เส้นทางบางสายยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย ซึ่งจะได้รายงานสถานการณ์ต่อไป
ขณะที่ยังมีฝนตกโปรยปรายลงมา พื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่
1. ตำบลงิม ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก (น้ำขาน) ในพื้นที่บ้านควร บ้านเก๊าเงา บ้านแบ่ง น้ำหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร ขณะนี้น้ำลดลงแล้ว กำลังเร่งทำความสะอาด และประสานขอกำลังพล ร.17 พัน 4 มาช่วยดำเนินการ
2. ตำบลขุนควร ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำควร น้ำขาม ยังทรงตัว ส่วนเหตุการณ์น้ำหลากในพื้นที่บ้านผาตั้ง เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 0 4.30 น. ขณะนี้น้ำแห้งแล้ว กำลังเร่งทำความสะอาด และ อบต.ขุนควร จัดข้าวกล่องแจกจ่ายให้ราษฎรจำนวน 300 กล่อง
ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ยังพบกลุ่มฝนอ่อนในพื้นที่ ระดับน้ำแม่น้ำยวมเริ่มลดลง มีน้ำท่วม โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง หลังฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมเข้าไปในห้องเรียน และโรงครัวของโรงเรียน และมีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านและคุณครูเสียหายหลายคัน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอปภ.จ.มส.) รายงานว่า จากอิทธิพลพายุ “บัวลอย” ทำให้ในช่วงวันที่ 29–30 กันยายน 2568 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
พื้นที่ได้รับผลกระทบ รวม 3 อำเภอ 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน ได้แก่
- อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ต.ห้วยผา หมู่ 3)
- อำเภอแม่สะเรียง (ต.บ้านกาศ, ต.แม่คง, ต.แม่ยวม, ต.แม่สะเรียง)
- อำเภอแม่ลาน้อย (ต.แม่ลาน้อย หมู่ 1)
ความเสียหาย
- บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สถานศึกษา ถนน คอสะพาน ถูกดิน หิน และต้นไม้ปกคลุมกีดขวางการจราจร
- มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (เพศหญิง อายุ 38 ปี)
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่บ้านห้วยแมง อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เกิดน้ำท่วมหนัก ใต้เขื่อนคลองตรอน น้ำท่วมชั้น 1 ชาวบ้านติดค้างออกมาไม่ได้จำนวนมาก สะพานแขวนสลิงบ้านผาเต่า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ขาด
จังหวัดแพร่ เวลา 04.10 น. เกิดเหตุน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ พื้นที่ หมู่ 11 มณีวรรณ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ส่งผลให้มีน้ำไหล่เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรประมาณ 10 หลังคาเรือน เบื้องต้นฝ่ายปกครอง ตำบลป่าแมต นำกำลังช่วยเหลือยกของไว้ที่ปลอดภัยระดับน้ำอยู่ที่ 20-30 CM ระดับน้ำลดลง คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงสายอีกรอบ จากน้ำเขตอำเภอลองมาสมทบ ช่วงนี้อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง
จังหวัดสุโขทัย หมู่ 3 บ้านปลายนา ต.บ้านตึก อ.ศรัสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีน้ำไหลหลากลงเข้ามาในหมู่บ้านเรือนประชาชนที่มีอยู่พื้นที่ต่ำ ยังไม่มีรายงานความเสียหาย สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอำเภอชาติตระการ จ.สุโขทัย หลังฝนตกหนักในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะอำเภอชาติตระการ ตั้งแต่คืนวันที่ 29 กันยายน เวลา 23.00 น. ถึงเช้าวันที่ 30 กันยายน น้ำฝนสะสมกว่า 200 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลาก ท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านดงและตำบลบ่อภาค น้ำท่วมสูงระดับเอว รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจวง เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันเร่งขนย้ายสิ่งของในช่วงเช้ามืด
ถนนสายชาติตระการ–บ่อภาค บริเวณสะพานห้วยปูนได้รับความเสียหายจากเสาไฟฟ้าล้มขวางทาง ทำให้รถไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู รถเล็กห้ามผ่านนะคะกระแสน้ำแรงมาก เส้น บ้านค้อ หัวขัว/ และ เส้นโนนสัง – หนองบัวลำภูกระแสน้ำแรงมาก