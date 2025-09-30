"สุชาติ"สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบฯ ขอพรให้ทำงานราบรื่นประสบผลสำเร็จ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยถือฤกษ์ในเวลา 07.00 น. สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา ศาลยาย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือภายในทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน ทั้งนี้ การเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้ขอพรให้การทำงานราบรื่นและประสบความสำเร็จ โดยตนเองพร้อมที่จะทำงานเพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประเทศชาติ บ้านเมือง และการดูแลพี่น้องประชาชน ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี และด้วยความร่วมมือของข้าราชการทุกฝ่าย
นายสุชาติ ยืนยันว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แม้จะเป็นกรอบระยะเวลาสั้นๆ แต่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติ บ้านเมืองเดินหน้าต่อไป
โดยการทำงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว สำหรับการดูแลอุทยานแห่งชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการรุกล้ำนั้นได้เดินหน้าจัดการแล้ว พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการบุกรุกที่ดินบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้
นายสุชาติ เปิดเผยด้วยว่า ตนเองเตรียมลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วภายในอาทิตย์นี้ เพื่อหารือกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัด และฝ่ายความมั่นคง ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว