อิสราเอลตอบรับแผน 20 ประการมุ่งยุติความขัดแย้งในกาซา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ได้ตอบรับแผน 20 ประการที่รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นผู้เสนอแล้ว โดยแผนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติความขัดแย้งในกาซาภายหลังการหารือที่ทำเนียบขาว
ทรัมป์ กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกันเนทันยาฮู ณ ทำเนียบขาว ว่า ตนอยากขอบคุณนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ที่ตอบรับแผนนี้และไว้วางใจว่า หากเราทำงานร่วมกัน เราสามารถยุติการเสียชีวิตและการทำลายล้างที่เกิดขึ้นมานานหลายปี หลายสิบปี หรือแม้แต่หลายร้อยปีได้ และเริ่มต้นบทใหม่ของความมั่นคง สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งภูมิภาค
นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพในครั้งนี้ด้วย และจะต้องปล่อยตัวตัวประกันที่เหลือทั้งหมดภายใน 72 ชั่วโมงหากยอมรับเงื่อนไข
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เนทันยาฮูสนับสนุนแผนดังกล่าว ซึ่งตัวเขามองว่าตอบโจทย์เป้าหมายสำคัญทางการทหารของอิสราเอล
ขณะที่นายเนทันยาฮู กล่าวว่า ตนสนับสนุนแผนเพื่อยุติสงครามในกาซา ซึ่งบรรลุเป้าหมายในการรบของเรา แผนนี้จะทำให้อิสราเอลได้รับตัวประกันคืน ทลายขีดความสามารถด้านการทหารและการปกครองทางการเมืองของกลุ่มฮามาส และรับประกันว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลอีก