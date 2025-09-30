8 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกข้าวลดลง 23.98%

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.68) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 5.04 ล้านตัน ลดลง 23.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 6.63 ล้านตัน และมีมูลค่า 2,987 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 99,061 ล้านบาท ลดลง 30.58% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 4,303 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 153,913 ล้านบาท
ขณะที่ภาวะค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนสิงหาคม 2568 มีมูลค่าการค้ารวม 150,131 ล้านบาท หดตัว -3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการส่งออก 75,056 ล้านบาท (-14.7%) และการนำเข้า 75,074 ล้านบาท(+12.2%) โดยขาดดุลการค้า 18 ล้านบาท ส่งผลให้ 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่าการค้ารวม 1,338,400 ล้านบาท (+9.2%) เป็นการส่งออก 763,533 ล้านบาท (+7.6%) การนำเข้า 574,867 ล้านบาท (+11.4%) และได้ดุลการค้า 188,666 ล้านบาท