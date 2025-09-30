'ฟิทช์' ปรับลดแนวโน้มเครดิต 5 แบงก์ไทย "เป็นลบ" จาก "มีเสถียรภาพ"

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Ratings: IDRs) สำหรับ 5 ธนาคารต่อไปนี้ เป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" จากเดิม "แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ" และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว:
– ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)
– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (TTB)
– ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT)
– ธนาคารยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBT)
พร้อมกันนี้ ฟิทช์ ยังคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวโดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ สำหรับธนาคารดังต่อไปนี้:
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
– บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX)
การประกาศอันดับเครดิตดังกล่าวนี้เกิดขึ้นภายหลังการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของรัฐบาลไทยเป็น "แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ" (BBB+/Negative) จากเดิม "แนวโน้มมีเสถียรภาพ" ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568