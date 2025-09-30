นายกฯ นัดถก ครม.พิจารณางบค้างท่อปี 68

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ก.ย.) หลังการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อทันที เพื่อพิจารณาโครงการ "คนละครึ่ง" รวมทั้ง จะมีการพิจารณาขอใช้งบประมาณปี 2568 ที่ยังคงค้างอยู่เพื่อนำมาดำเนินโครงการใหม่ และโครงการที่ต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วนการดำเนินโครงการคนละครึ่งนั้น ขณะนี้ยังไม่มีมีการบรรจุในวาระ แต่ก็สามารถเสนอเข้ามาเป็นวาระจรเร่งด่วนได้
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอขออนุมัติงบเยียวยาพื้นที่ประอุทกภัย และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย