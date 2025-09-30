xs
ราคาทองเปิดพุ่งแรง! [+650] ทำนิวไฮ รูปพรรณทะลุ 59,000 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 30 กันยายน 2568 ครั้งที่ 1 ปรับเพิ่มขึ้น 650 บาท ส่งผลให้ราคาทองทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 58,750 บาท ขายออกบาทละ 58,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 57,577.68 บาท ขายออกบาทละ 59,650 บาท