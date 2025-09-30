xs
เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 32.22 บาท/ดอลลาร์

ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (30 ก.ย.2568) ที่ระดับ 32.22 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.26 บาทต่อดอลลาร์