สภาพอากาศกรุงเทพฯ ทุ่มนี้ ฝนตกทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน บางขุนเทียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานครวันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 19.00 น. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน และบางขุนเทียน เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มลดลง ปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา 23.5 มิลลิเมตร