ปธ.กกต.เผยคดีฮั้ว สว.อยู่ในชั้นอนุฯ วินิจฉัยแล้ว ตามกรอบเวลาสรุป 90 วัน

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยความคืบหน้าการสอบข้อร้องเรียนการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า สำนวนคดีฮั้ว สว. อยู่ในชั้นของอนุฯ วินิจฉัย หรือในชั้นที่ 3 โดยมีกรอบเวลาที่จะสรุปทำความเห็น 90 วัน
ทั้งนี้ ต้องมีการศึกษาเอกสารหลักฐานพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะเรื่องฮั้ว สว. มีผู้ถูกร้องนับ 100 คน มีสำนวนคดีหลายพันหน้า ถ้าจะให้ความยุติธรรมกับใคร ต้องมีเวลาศึกษาเอกสารพยานหลักฐาน การให้ถ้อยคำของบุคคลให้ละเอียดรอบคอบ ให้เข้าใจได้ก่อนที่จะตัดสิน ไม่ใช่เร่งตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกก็จะไม่เป็นธรรมกับใครทั้งสิ้น และเป็นการทำหน้าที่บทบาทที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม
