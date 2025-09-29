DFT คาดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นอุปสรรคการค้าผ่านด่านในอนาคต

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ คาดว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา จะมีผลต่อการปิดด่านต่อเนื่อง รวมถึงอุปสรรคการค้าผ่านด่านโดยรวมในอนาคต ดังนั้น กรมต้องปรับแผนงานการผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนงบประมาณ 2569 โดยมุ่งการเพิ่มตลาดใหม่ และช่องทางการค้าขายใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งที่ได้รับผลกระทบจากโดยตรงและโดยอ้อมจากการปิดด่านและติดขัดการขนส่งทางบก ปรับเป็นการส่งออกทางเรือ และประเทศติดชายแดนด่านอื่นมากขึ้น ซึ่งกรมเตรียมทั้งโครงการและออกมาตรการช่วยเหลือ เช่น ประสานผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ช่วยเหลือต้นทุนและสภาพคล่อง และสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาพรวมของรัฐบาลที่กำลังออกมา เช่น ซอฟต์โลน
อย่างไรก็ตาม เป้าผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนปี 2569 จะแยกกัมพูชาออกมา โดยกรมจะทบทวนแผนงานเพื่อผลักดันเป้ามูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนโดยรวมให้เกิน 1.8 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงคาดการณ์ปี 2568 มูลค่า 1.81-1.85 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 1-2 เปอร์เซ็นต์
