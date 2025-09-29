xs
หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +9.33 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 37,860.62 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (29 ก.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,288.07 จุด ปรับขึ้น 9.33 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.73 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 37,860.62 ล้านบาท