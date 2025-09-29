สภาพอากาศ 5 โมงเย็น ฝนตกนครปฐม-สมุทรสาคร หากไม่อ่อนกำลังจะเข้าฝั่งธนฯ ต่อไป

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมใน จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่
ทั้งนี้ คาดว่า หากกลุ่มฝนดังกล่าวไม่อ่อนกำลังลง หรือเปลี่ยนทิศทาง จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกของพื้นที่ฝั่งธนบุรี ภายในเวลา 17.15 น.
