สตช.อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกกว่า 1 พันนาย มีผล 1 ต.ค.นี้

พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 437/2568 วันที่ 25 กันยายน 2568 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วย มีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 27 (รอบตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2569) ระดับ ด.ต.-พล.ต.ท. จำนวน 1,095 นาย
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) มาตรา 107 และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 358/2568 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
