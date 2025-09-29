ตาลีบันปล่อยตัวพลเมืองชาวอเมริกัน 1 คน หลังปล่อยคู่สามีภรรยาไปก่อนหน้า

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ว่า รัฐบาลตาลีบันของอัฟกานิสถาน ปล่อยตัวพลเมืองชาวอเมริกัน 1 คน หลังปล่อยตัวคู่สามีภรรยาสูงอายุชาวสหราชอาณาจักร เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถาน ระบุในแถลงการณ์ว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวคือ นายอามีร์ อามิรี ซึ่งเขาถูกส่งตัวให้กับนายอดัม โบห์เลอร์ ทูตพิเศษด้านกิจการตัวประกัน ของรัฐบาลวอชิงตันแล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศอัฟกานิสถาน ระบุในแถลงการณ์ว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวคือ นายอามีร์ อามิรี ซึ่งเขาถูกส่งตัวให้กับนายอดัม โบห์เลอร์ ทูตพิเศษด้านกิจการตัวประกัน ของรัฐบาลวอชิงตันแล้ว