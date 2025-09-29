xs
ราคาทองครั้งที่ 20 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 59,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 20) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 58,350.00 บาท รับซื้อ 58,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 59,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 57,092.56 บาท