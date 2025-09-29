xs
เกิดเหตุคนกระโดดสะพานลอยแถว คิง เพาเวอร์ รางนํ้า จนท.นำส่ง รพ.แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์วิทยุพระราม199 รายงานว่า เวลา 16.04 น. เกิดเหตุประชาชนกระโดดสะพานลอย บริเวณใกล้เคียงหน้า คิง เพาเวอร์ รางนํ้า โดยอาสาสมัครมูลนิธิได้ทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุ และนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว