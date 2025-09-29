xs
ราคาทองครั้งที่ 19 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 59,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 15:38 น. (ครั้งที่ 19) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 58,300.00 บาท รับซื้อ 58,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 59,100.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 57,031.92 บาท