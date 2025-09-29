ผบ.ทร.คนใหม่ยันสานต่อนโยบาย"เรือดำน้ำ-เรือฟริเกต" พร้อมดูแลชีวิตชั้นผู้น้อยให้ดีขึ้น

พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) คนใหม่ กล่าวถึงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง ผบ.ทร. ว่า ด้านนโยบายนั้น หากมีความต่อเนื่องจะทำให้กองทัพมีความยั่งยืน โดนนโยบายที่ พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผบ.ทร.คนเก่า ได้กำหนดไว้มีหลายเรื่อง และดำเนินการไปแล้วหลายเรื่อง ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีที่ต้องสานต่อ และนโยบายก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ เช่น นโยบายเรือดำน้ำ นโยบายเรือฟริเกต ที่มีการผลักดันให้ดำเนินการต่อได้โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา เช่น นำอากาศยานไร้คนขับทุกประเภทมาดำเนินการต่อ ซึ่งเราก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
พล.ร.อ.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมกันทำในเรื่องของการดูแลชั้นผู้น้อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในส่วนนี้เราจะดำเนินการต่อไป รวมถึงนโยบายที่ดีที่เราได้มีการดำเนินการต่อไปคือ นโยบาย NAVY SAFETY 2025 การทำให้กำลังพลปลอดภัยจะดำเนินการต่อไปเช่นกัน เพียงแต่จะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความยั่งยืนมากขึ้น
