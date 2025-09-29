xs
ราคาทองครั้งที่ 17 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 59,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 14:48 น. (ครั้งที่ 17) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 58,200.00 บาท รับซื้อ 58,100.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 59,000.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 56,940.96 บาท