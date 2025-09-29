xs
ทนายรับ "ทักษิณ" ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 จริง ถือเป็นสิทธิ ไม่ได้ก้าวล่วง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (29 ก.ย.) น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ โดยมีคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ

ส่วนกรณีที่ นายทักษิณ ยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายนั้น น.ส.พินทองทา ปฏิเสธตอบคำถาม และหลังเยี่ยมประมาณ 30 นาที ออกมาขึ้นรถตู้กลับทันที

ขณะที่ นายวิญญัติ ยอมรับว่า มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 จริง ซึ่งถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังเด็ดขาดทุกราย แต่ทุกอย่างเป็นพระราชอำนาจ ไม่อาจก้าวล่วงได้ โดยกระบวนการยื่นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 14 วัน มากกว่าครั้งที่แล้วที่ใช้เวลา 6 วัน จึงไม่ได้เป็นการเร่งรีบ