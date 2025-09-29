ศาลฯ สั่ง กทม.-กรุงเทพธนาคม ร่วมชำระค่าจ้างบริการเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันนี้ (29 ก.ย.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาคดีหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว โดยสั่งให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกันชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ส่วนต่อขยาย ให้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC โดยมีรายละเอียดคำสั่งดังนี้ มูลหนี้ประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาท (11,811 ล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ย โดยมีที่มา หนี้ค่าจ้าง O&M ส่วนต่อขยายที่ 1 และ 2 ในช่วง 1 มิถุนายน 2564 - 20 พฤศจิกายน 2565 โดยคำสั่งศาลให้ กทม. ต้องชำระหนี้ก้อนนี้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด
ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. มีภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เกิดขึ้นแล้ว และยังค้างชำระ โดยแบ่งเป็น ชำระแล้ว (ก้อนที่ 1): 14,476 ล้านบาท (ชำระเมื่อ ธ.ค. 2567 ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด) (ก้อนที่ 2): 11,811 ล้านบาท (ศาลปกครองกลางสั่งจ่าย) และหนี้ที่ยังไม่ฟ้อง (ก้อนที่ 3 และ 4) รวมอีกกว่า 33,104 ล้านบาท (ค่าจ้าง O&M ตั้งแต่ พ.ย. 2564 – พ.ค. 2568) รวมมูลหนี้ทั้งหมดที่ กทม. ยังคงต้องรับผิดชอบในอนาคตจึงเป็นตัวเลขที่สูงมาก
