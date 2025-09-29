อาการ'พังข้าวต้ม'ลูกช้างป่าพลัดหลงเริ่มมีแผลกดทับที่สะโพก จนท.คอยพลิกตัวน้อง

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เฟซบุ๊ก NuNa Silpa-archa ระบุว่า วันนี้เป็นวันที่ต้องมาเยี่ยมเด็กๆที่บึงฉวากประจำเดือน
แน่นอนต้องแวะหาน้องข้าวต้มก่อนค่ะ
ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจพูดคุยกับคุณหมอได้ข้อมูลมาเล่าให้เอฟซีน้องข้าวต้มทราบดังนี้
1. น้องข้าวต้มจะมีพี่เลี้ยง 7 คนตลอดเวลา เพราะน้องพร้อมที่จะยืนเสมอ จึงต้องมีคนคอยช่วยพยุง และน้องตัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น…
และจะมีสำรองอีก 4 ไว้คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
2. ปัจจุบันน้องกินนมวันละ 5 กระป๋อง..( มาครั้งที่แล้วยังกินวันละ 2 กระป๋องอยู่เลย)
คุณหมอบอกว่าถ้าแม่ๆอยากสนับสนุน ก็ส่งนมมาให้น้องได้นะคะ
นม Enfalac A+ ค่ะ
ที่อยู่เดี๋ยวจะเขียนในเม้นนะคะ…
การได้กินนมเยอะก็จะช่วยรักษาค่าน้ำตาลไม่ให้ตกด้วยค่ะ..
เรื่องค่าน้ำตาล เป็นอะไรที่ต้องคอยตรวจดูตลอดเวลาเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่
3. ความที่น้องตัวโตขึ้น จึงเริ่มมีแผลกดทับที่สะโพกและน้องเริ่มรู้สึกเจ็บ
สิ่งที่คุณหมอทำก็คือให้พลิกตัวน้อง (ซึ่งความที่น้องตัวโตขึ้น น้องก็จะค่อนข้างเจ็บ)และจะเปลี่ยนที่นอนเป็นยางพาราซึ่งได้สั่งไปแล้ว
4. เห็นแผลน้องที่ผิว ตรงเข่า
ข้อขา น่าสงสารมาก เพราะผิวหนังภายนอกหลุดออก..
แผลเหล่านี้เกิดตอนที่แม่และพี่เลี้ยงพยายามลากพาน้องเดินไปช่วงแรก…
5. ค่าตับ ค่าไตน้องยังสูง รวมทั้งค่าที่บ่งชี้ความสลายของกล้ามเนื้อด้วย..
แต่ดีขึ้นกว่าตอนที่มาใหม่ๆ
เช่นค่าที่บ่งชี้ความสายของกล้ามเนื้อ ตอนแรกมาอยู่ที่ 9000 ตอนนี้ 500 แต่มาตรฐานไม่ควรเกิน 200
เพราะก็จะส่งผลต่อค่าไตเช่นกัน…
การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอยู่ตลอด ก็เป็นการช่วยขับของเสีย และช่วยค่าไตให้ดีขึ้น
7. น้องกินน้ำโดยใส่ขวดนม
เป็นน้ำต้มสุก
8. หนองที่เล็บ หมอได้เจาะไปแล้วหนึ่งเล็บ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอีกสามเล็บ…เกิดจากช่วงแรกตอนที่อยู่น้องอยู่กับแม่..
9. อุปกรณ์รอกที่จะใช้พยุงน้อง..
หลวงพ่อสาครท่านส่งมาให้แล้วนะคะ
รวมทั้งที่หมอปาล์มสั่งเป็นนั่งร้านมา..
ซึ่งพรุ่งนี้ทางหมอแอ้มและทีมกำแพงแสน จะมาปรับแต่งเพื่อดูว่าจะใช้กับน้องอย่างไร..
( ตอนนี้นั่งร้านของหมอปาล์ม ถูกใช้ในหน้าที่อื่นก่อน..ดูได้ในภาพค่ะ)…
10. ดิฉันพยายามไม่ถูกตัวน้อง.. พยายามไม่ผิดสัญญา…แต่หนูข้าวต้มเอามางวงมาจับแขนป้าเองนะ…
สรุป… ข้าวต้มน้อยน่ารักมาก ขนอ่อนๆเต็มตัว…
อุปนิสัยร่าเริง ขี้อ้อน อยากคุยทักทายกับคนทั่วไปหมด
จบรายงานข่าวภาคแรก
ขอไปเดินเยี่ยมสัตว์อื่นๆ
ของบึงฉวากก่อน
เดี๋ยวมาหาน้องใหม่