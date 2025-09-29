xs
อาการ'พังข้าวต้ม'ลูกช้างป่าพลัดหลงเริ่มมีแผลกดทับที่สะโพก จนท.คอยพลิกตัวน้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เฟซบุ๊ก NuNa Silpa-archa ระบุว่า วันนี้เป็นวันที่ต้องมาเยี่ยมเด็กๆที่บึงฉวากประจำเดือน

แน่นอนต้องแวะหาน้องข้าวต้มก่อนค่ะ

ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจพูดคุยกับคุณหมอได้ข้อมูลมาเล่าให้เอฟซีน้องข้าวต้มทราบดังนี้

1. น้องข้าวต้มจะมีพี่เลี้ยง 7 คนตลอดเวลา เพราะน้องพร้อมที่จะยืนเสมอ จึงต้องมีคนคอยช่วยพยุง และน้องตัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น…

และจะมีสำรองอีก 4 ไว้คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

2. ปัจจุบันน้องกินนมวันละ 5 กระป๋อง..( มาครั้งที่แล้วยังกินวันละ 2 กระป๋องอยู่เลย)

คุณหมอบอกว่าถ้าแม่ๆอยากสนับสนุน ก็ส่งนมมาให้น้องได้นะคะ

นม Enfalac A+ ค่ะ
ที่อยู่เดี๋ยวจะเขียนในเม้นนะคะ…

การได้กินนมเยอะก็จะช่วยรักษาค่าน้ำตาลไม่ให้ตกด้วยค่ะ..

เรื่องค่าน้ำตาล เป็นอะไรที่ต้องคอยตรวจดูตลอดเวลาเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่

3. ความที่น้องตัวโตขึ้น จึงเริ่มมีแผลกดทับที่สะโพกและน้องเริ่มรู้สึกเจ็บ

สิ่งที่คุณหมอทำก็คือให้พลิกตัวน้อง (ซึ่งความที่น้องตัวโตขึ้น น้องก็จะค่อนข้างเจ็บ)และจะเปลี่ยนที่นอนเป็นยางพาราซึ่งได้สั่งไปแล้ว

4. เห็นแผลน้องที่ผิว ตรงเข่า
ข้อขา น่าสงสารมาก เพราะผิวหนังภายนอกหลุดออก..

แผลเหล่านี้เกิดตอนที่แม่และพี่เลี้ยงพยายามลากพาน้องเดินไปช่วงแรก…

5. ค่าตับ ค่าไตน้องยังสูง รวมทั้งค่าที่บ่งชี้ความสลายของกล้ามเนื้อด้วย..

แต่ดีขึ้นกว่าตอนที่มาใหม่ๆ

เช่นค่าที่บ่งชี้ความสายของกล้ามเนื้อ ตอนแรกมาอยู่ที่ 9000 ตอนนี้ 500 แต่มาตรฐานไม่ควรเกิน 200
เพราะก็จะส่งผลต่อค่าไตเช่นกัน…

การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอยู่ตลอด ก็เป็นการช่วยขับของเสีย และช่วยค่าไตให้ดีขึ้น

7. น้องกินน้ำโดยใส่ขวดนม
เป็นน้ำต้มสุก

8. หนองที่เล็บ หมอได้เจาะไปแล้วหนึ่งเล็บ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอีกสามเล็บ…เกิดจากช่วงแรกตอนที่อยู่น้องอยู่กับแม่..

9. อุปกรณ์รอกที่จะใช้พยุงน้อง..
หลวงพ่อสาครท่านส่งมาให้แล้วนะคะ
รวมทั้งที่หมอปาล์มสั่งเป็นนั่งร้านมา..

ซึ่งพรุ่งนี้ทางหมอแอ้มและทีมกำแพงแสน จะมาปรับแต่งเพื่อดูว่าจะใช้กับน้องอย่างไร..

( ตอนนี้นั่งร้านของหมอปาล์ม ถูกใช้ในหน้าที่อื่นก่อน..ดูได้ในภาพค่ะ)…

10. ดิฉันพยายามไม่ถูกตัวน้อง.. พยายามไม่ผิดสัญญา…แต่หนูข้าวต้มเอามางวงมาจับแขนป้าเองนะ…

สรุป… ข้าวต้มน้อยน่ารักมาก ขนอ่อนๆเต็มตัว…
อุปนิสัยร่าเริง ขี้อ้อน อยากคุยทักทายกับคนทั่วไปหมด

จบรายงานข่าวภาคแรก
ขอไปเดินเยี่ยมสัตว์อื่นๆ
ของบึงฉวากก่อน

เดี๋ยวมาหาน้องใหม่