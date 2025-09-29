xs
ราคาทองคำครั้งที่ 15 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 59,100 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.06 น. ครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 58,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 59,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 57,031.92 บาท