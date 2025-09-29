xs
xsm
sm
md
lg

"พิชิต"แซะเงินที่จะใช้แก้ รธน. สร้างกำแพงไทย-กัมพูชาได้กี่กิโล ?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เงินที่จะใช้แก้รัฐธรรมนูญ สร้างกำแพงไทย-กัมพูชา ได้กี่กิโล ?