เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกเป็น 2,300 ลบ.ม./วินาที

กรมชลประทาน แจ้งข่าวด่วนตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้น กรมชลประทานจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 2,200 ลบ.ม./วินาที เป็น 2,300 ลบ.ม./วินาที ภายในเวลา 19.00 น. และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องและฝนที่ตกในระยะนี้
พื้นที่นอกคั้นกันน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อนที่ได้รับผลกระทบ
-คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง
-วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง
-อำเภอป่าโมก จังหวะดอ่างทอง
-คลองบางบาล ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
-ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย
-วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
-อำเภอเมืองสิงห์บุรี
-อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
-วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
-ตำบลโพนางดำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยกของขึ้นที่สูง หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป