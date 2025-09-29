นายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เร่งแก้ปัญหา 5 ด้าน

วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 09.35 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน 5 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญ พร้อมวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ