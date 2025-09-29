xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 4.10 จุด มูลค่าซื้อขาย 17,414.85 ล้านบาท โด.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,282.84 จุด ปรับขึ้น 4.10 จุด หรือ เปลี่ยนแปลง 0.32 % มูลค่าซื้อขาย 17,414.85 ล้านบาท โด.