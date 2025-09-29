กรมอุทยานฯ ทดลองเครื่องมือไล่ช้าแบบใหม่ หวังแก้ปัญหาช้างป่ากับชุมชน

นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) พร้อมด้วย นายมั่นคง ศิริโชติ ผอ.ส่วนประสานความร่วมมือด้านป่าไม้และสัตว์ป่า และ นายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ นายเอกชัย แสนดี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างฤาไน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างป่า ได้ผนึกกำลังกันทดลองประสิทธิภาพเครื่องมือไล่ช้างป่าชนิดใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางลดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่จริงเพื่อทดสอบเครื่องมือดังกล่าว หลังจากพบว่ามีช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่ทุ่งหญ้าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดผลักดันช้างได้เฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มแข็ง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสามารถปล่อยเสียงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ เสียงเสือ เสียงผึ้งบิน และ เสียงที่ใช้ควบคุมฝูงชน (Warning Sound) จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของช้างป่า พบว่าเมื่อได้ยินเสียงดังกล่าว ช้างมีท่าทีสงบนิ่ง ไม่แสดงอาการตกใจกลัวแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่าช้างสามารถปรับตัวและไม่ตอบสนองต่อเสียงเหล่านั้น
นายก้องเกียรติ กล่าวว่า "เราได้พยายามพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน การทดลองครั้งนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะนำไปวิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"
การทดลองดำเนินไปจนถึงช่วงค่ำ ก่อนที่ทีมงานจะร่วมกันสรุปผลเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาเครื่องมือในอนาคตต่อไป