ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 59,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 11 เมื่อเวลา 13.00 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 58,100.00 บาท ขายออกบาทละ 58,200.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 56,940.96 บาท ขายออกบาทละ 59,000.00 บาท