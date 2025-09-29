xs
xsm
sm
md
lg

"นิพิฏฐ์"ชี้คุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน