ราคาทองคำครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 58,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 11.56 น. ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 58,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณขายออก 58,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 56,834.84 บาท