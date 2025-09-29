นายกฯ ยืนยันคำแถลงนโยบายรัฐบาล “ทำได้ ทำเป็น ทำดี” พร้อมร่วมงานกับทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันคำแถลงนโยบายรัฐบาล เป็นสิ่งที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วว่า “ทำได้เร็ว และต้องทำได้เลย” โดยคณะรัฐมนตรีที่คัดสรรมา เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และพร้อมทำงานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาทุกคน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
ทั้งนี้ รัฐบาลปัจจุบันนับเป็น “รัฐบาลเฉพาะกิจ” ที่เข้ามาแก้ไขปัญหา โดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะยุบสภาตามข้อตกลง (MOA) เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน