บขส.ขยายจุดให้บริการรับ-ส่งพัสดุ 12 แห่งทั่วประเทศ

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ขยายพื้นที่การให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งชุมชน จำนวน 12 จุด เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย
1. สถานีเดินรถอยุธยา (จุดจอดเจ้าพรหม)
2. สถานีเดินรถพิษณุโลก (ที่ทำการสถานี)
3. สถานีเดินรถยโสธร (ที่ทำการสถานี)
4. สถานีเดินรถบ้านแพง (ที่ทำการสถานี)
5. สถานีเดินรถสระบุรี (จุดจอดบ้านแก้ง)
6. สถานีเดินรถสุรินทร์ (ที่ทำการสถานี)
7. สถานีเดินรถเชียงราย (อ.พาน)
8. สถานีเดินรถแม่สาย (อ.เมือง)
9. สถานีเดินรถเกาะสมุย (ลิปะใหญ่)
10. สถานีเดินรถนราธิวาส (อ.ยี่งอ)
11. สถานีเดินรถเพชรบุรี (จุดจอดท่ายาง)
12. สถานีเดินรถปัตตานี (ถนนนาเกลือ)
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถส่งสินค้าได้หลากหลาย เช่น สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค-บริโภค โดยไม่รับฝากวัตถุอันตราย วัตถุไวไฟทุกชนิด สิ่งของผิดกฎหมาย และสารเสพติด