อุทยานฯ อ่าวสยาม พบลูกเต่ากระฟักตัว 118 ตัว อัตราการรอดสูง 92% ​

นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ได้ตรวจพบการฟักไข่ของลูกเต่ากระจำนวน 118 ตัว ที่บริเวณเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การค้นพบครั้งนี้เป็นผลจากการลาดตระเวนและเฝ้าติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่ากระอย่างต่อเนื่อง โดยรังไข่เต่ากระรังนี้เป็นรังที่ 18 ของปี ซึ่งแม่เต่าได้ขึ้นมาวางไข่ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 มีไข่ทั้งหมด 127 ฟอง ฟักเป็นตัว 118 ตัว มีอัตราการรอดตายสูงถึง 92% และพบไข่เสีย 9 ฟอง
หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวเพิ่มว่า ลูกเต่ากระชุดนี้ได้รับการอนุบาลจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในลำดับต่อไป พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป