ศบภ.ทภ.2 เผยเหลือพื้นที่น้ำท่วม 2 จังหวัด ปชช.ได้รับผลกระทบ 65 ครัวเรือน

เพจกองทัพภาคทึ่ 2 โพสต์ระบุว่า ศบภ.ทภ.2 สรุปสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ห้วงวันที่ 22 ก.ย. 68 ถึง (28 ก.ย.68) ปัจจุบัน เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 65 ครัวเรือน ถนน 1 สาย และพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 3,486 ไร่ พนังกั้นน้ำถูกน้ำกัดเซาะ 2 แห่ง
ศบภ.มทบ.21 โดย ช.2 พัน.202 และ สด.อ.พระทองคำ จัดเตรียมความพร้อม ร้อย.ชป ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านเรือนประชาชน พร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านทรุดตัว และรื้อถอนบ้านที่ถูกกระแสน้ำพัดทำให้พังทั้งหลัง ณ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย และ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย ณ ต.มาบกราด ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา และ ศบภ.มทบ.27 โดย ชป.กร.มทบ.27 และ กำลังพลจิตอาสา ร้อย มทบ.27 ก่อกระสอบทรายนำไปเสริมความแข็งแรงปิดพนังกั้นแม่น้ำชี ที่ถูกน้ำเซาะเป็นเหตุให้เกิดดินสไลด์ จำนวน 2 จุด ณ พนังกั้นแม่น้ำชี บ.แซงแหลม ม.6 และ ระหว่าง บ.ดินดำ ม.9 ต.ดินดำ - บ.เขวาชี ม.1 ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด