ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำคณะผู้บริหาร กทม.ร่วม กิจกรรม"วันพระราชทานธงชาติไทย"

วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 08.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 โดยนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
ในช่วงเวลาเดียวกัน แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2568 โดยนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
สืบเนื่องจากวันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึงชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึงศาสนา และสีน้ำเงินหมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการในสังกัดอีกด้วย