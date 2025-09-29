xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 58,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.45 น. ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 57,750.00 บาท ขายออกบาทละ 57,850.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 56,592.28 บาท ขายออกบาทละ 58,650.00 บาท