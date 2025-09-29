นายกฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ- ร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย.ประจำปี 2568

วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2568 ณ บริเวณเสาธง หน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญ คือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน