พรรคส้มชวน ปชช.ร่วมจับตานโยบายรัฐบาล"อนุทิน"

เพจพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า“นับถอยหลัง 120 วันรัฐบาลอนุทินยุบสภา เดินหน้าสู่อนาคตที่ประชาชนกำหนดเองผ่านการเลือกตั้งและประชามติรัฐธรรมนูญ
เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมจับตานโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
แม้นโยบายมีเพียง 7 หน้า และมีเวลาบริหารประเทศ 4 เดือน แต่พรรคประชาชนจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลนี้อย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมา
- นโยบายเศรษฐกิจระยะสั้น
- ความมั่นคงชายแดน
- การแทรกแซงคดีสำคัญ
- คุณสมบัติของรัฐมนตรีหลายคนที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง
29-30 กันยายนนี้ ร่วมตรวจสอบรัฐบาลไปพร้อมๆ กัน!”