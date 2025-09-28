xs
พรรคส้มชวน ปชช.ร่วมจับตานโยบายรัฐบาล"อนุทิน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า“นับถอยหลัง 120 วันรัฐบาลอนุทินยุบสภา เดินหน้าสู่อนาคตที่ประชาชนกำหนดเองผ่านการเลือกตั้งและประชามติรัฐธรรมนูญ

เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมจับตานโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

แม้นโยบายมีเพียง 7 หน้า และมีเวลาบริหารประเทศ 4 เดือน แต่พรรคประชาชนจะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลนี้อย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมา
- นโยบายเศรษฐกิจระยะสั้น
- ความมั่นคงชายแดน
- การแทรกแซงคดีสำคัญ
- คุณสมบัติของรัฐมนตรีหลายคนที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่ง

29-30 กันยายนนี้ ร่วมตรวจสอบรัฐบาลไปพร้อมๆ กัน!”