PEA จ่ายคืนไฟฟ้าได้ 100% หลังเกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าพื้นที่ ต.บ่อวิน

วันนี้ (28 ก.ย.) เวลาประมาณ 08.06 น. เกิดเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า บริเวณถนน ชบ.1032 เส้นอ่าวอุดม-ปากร่วม ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น จำนวน 12 ต้น และไฟฟ้าดับในวงกว้าง หลังเกิดเหตุเวลา 10.30 น. PEA ปรับแนวทางการจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ คงเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากไฟดับ จำนวน 176 ราย และในเวลา 20.50 น. PEA ก่อสร้างระบบไฟฟ้าสามารถจ่ายคืนไฟฟ้าได้ครบ 100%
PEA ขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือกับ PEA ในการปฏิบัติการแก้ไขระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี ได้แก่ นายอำเภอศรีราชา เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กู้ภัยเพียวเยี่ยงไท้ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน และบริษัท อีสวอเตอร์ สาขาเหมราช