ทภ.2 ซัดผู้อำนวย CMAC สร้างสถานการณ์ -บิดเบือนความจริง"

ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่า นายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAC) ได้ออกมาแถลงต่อสาธารณะ กล่าวอ้างว่า เหตุการณ์เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 เป็นผลจากการที่ฝ่ายทหารไทยใช้ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ยิงเข้าใส่พื้นที่ของฝ่ายกัมพูชา พร้อมทั้งนำภาพหลุมระเบิดมาเผยแพร่ โดยอ้างว่าเป็นหลักฐานจากการตรวจสอบของ CMAC นั้น
กองทัพภาคที่ 2 ขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในเชิงพื้นที่และลักษณะของหลุมระเบิด พบว่าข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างขัดแย้งกับความจริงอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีเมื่อครั้งที่กัมพูชาเคยกล่าวหาฝ่ายไทยว่าใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงใส่หมู่บ้าน Phlok Damray จังหวัดโพธิสัตว์ ตรงข้ามจังหวัดตราด เมื่อช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการกล่าวหาในทำนองเดียวกันว่าฝ่ายไทยเป็นผู้ใช้กำลังฝ่ายเดียว ขณะที่กัมพูชา “ไม่ได้ตอบโต้”
พฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชา ที่จะ "สร้างสถานการณ์" และบิดเบือนความจริง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในสายตานานาชาติว่า ฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มการใช้กำลัง และกัมพูชาเป็นฝ่ายถูกกระทำ ทั้งที่ในความเป็นจริง เหตุการณ์เหล่านี้ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง
กองทัพภาคที่ 2 เห็นว่า การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและสร้างหลักฐานเท็จเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชา ในการเคารพต่อข้อตกลงหยุดยิงฯ และขัดต่อเจตนารมณ์ที่ควรจะนำไปสู่สันติภาพและความสงบสุขร่วมกันตามแนวชายแดน และขอประณามการกระทำอันเป็นเท็จและไม่สร้างสรรค์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอย่างอดทน รอบคอบ และยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และปกป้องประชาชนของไทยทุกคน