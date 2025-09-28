นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า จากกรณี นายอับดุลเล๊าะ มะลิเยาะ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะออกไปทำธุระส่วนตัวที่ร้านน้ำชาหน้ามัสยิดในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
หลังได้รับรายงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ และได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ประสานงานกับฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่ เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว
จากรายงานของนายซามูดิง หะยีบือราเฮง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. เช้าที่ผ่านมา นายอับดุลเล๊าะ มะลิเยาะ ได้ถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านน้ำชาหน้ามัสยิด บ้านลูโบ๊ะ ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส จากการชันสูตรพบร่องรอยบาดแผลบริเวณหน้าอกเหนือราวนม ปีกจมูกซ้าย เหนือใบหูขวา ข้อมือขวากลางหลังและศีรษะ เป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้เข้าดำเนินการจับกุมคดีทำไม้ในพื้นที่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนยังเคยพบข้อความข่มขู่ "ป่าไม้ตาย" ซึ่งเขียนอยู่บนต้นไม้ในเส้นทางเดินลาดตระเวนบริเวณบ้านลูโบ๊ะลาเซาะ ต.ร่มไทร ทำให้เชื่อว่าการเสียชีวิตในครั้งนี้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการท่านรัฐมนตรีฯ ทั้งทางคดีและการมอบเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน โดยทางกรมอุทยานฯ จะให้การดูแลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ในส่วนศพของนายอับดุลเล๊าะ มะลิเยาะ จะทำพิธีฝังภายใน 24 ชั่วโมงตามหลักศาสนาอิสลาม และจะมีการทำบุญรำลึกถึงผู้เสียชีวิต (นุหรี) ในอีก 7 วัน
ทั้งนี้ รมว.ทส.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคลากรผู้เสียสละในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องและดูแลเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทเพื่อผืนป่าของประเทศอย่างดีที่สุด