ปชป.เคาะ 4 ขุนพล อภิปรายนโยบาย"อนุทิน" นำทีมโดย "ชวน-จุรินทร์"

วันนี้ (28 ก.ย.) นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รักษาการหัวหน้าพรรค ในฐานะประธาน สส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการประชุม สส. พรรคฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 ว่า ในการแถลงนโยบายรัฐบาลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29-30 กันยายนนี้ ที่ประชุมได้จัดสรรตัวผู้อภิปรายหลักไว้ 4 คน โดยพรรคฯ ได้รับเวลาสำหรับการอภิปรายทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง
สำหรับรายชื่อผู้อภิปรายหลักที่ได้รับการวางตัว ประกอบด้วย
1. นายชวน หลีกภัย
2. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
3. ส.ส.ชัยชนะ เดชเดโช
4. สส.พิทักษ์เดช เดชเดโช
นายประมวล กล่าวว่า การวางตัวอดีตผู้นำพรรคและ สส. ที่มีประสบการณ์ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ที่นำโดยนายอนุทิน อย่างเข้มข้น เชื่อมั่นว่าในการอภิปรายของพรรคฯ จะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอน