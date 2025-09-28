"หมอธีระ"เผยข้อมูลในสหรัฐฯ พบโควิดรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ ทำให้มีอัตราป่วยตายสูงกว่า 7% vs 4.4%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
อัปเดตล่าสุดความรู้วัคซีนโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่
วารสาร Vaccine ฉบับเดือนตุลาคม 2025 เผยแพร่บทความทบทวนความรู้ทางการแพทย์ เทียบกันระหว่างโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่
ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า โควิด-19 นั้นรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ มีทำให้มีอัตราป่วยตายสูงกว่า 7% vs 4.4% (ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา)
เทียบกันแล้ว วัคซีนป้องกันของทั้งสองโรคมีหลักฐานยืนยันชัดเจนเรื่องประสิทธิผลและความปลอดภัย
ทั้งนี้ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อจนป่วยมีอาการ (symptomatic infection) ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เล็กน้อย
วัคซีนทั้งสองประเภทช่วยลดเสี่ยงป่วยนอนรพ.ได้ราว 60%
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลชัดเจนที่วัคซีนช่วยลดอัตราการขาดงานขาดเรียน และลดการแพร่ระบาดในชุมชน รวมถึงลดเสี่ยงที่จะเกิดอาการผิดปกติระยะยาวหลังติดเชื้อด้วย
ระยะเวลาที่ช่วยป้องกันหลังจากฉีดวัคซีนจะราว 3-5 เดือน
อ้างอิง
Rationalizing recommendations for influenza and COVID-19 vaccines. Vaccine. 24 October 2025.