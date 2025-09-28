เชียงใหม่ผ่านจุดวิกฤต! น้ำปิงลดลงจากธงแดงเป็นธงเหลือง

นายอานนท์ อินทรประสาท ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่า “เชียงใหม่ยกธงแดงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน จากอิทธิพลพายุรากาซา” ว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากพายุรากาซา ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอแม่แตงที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุด 117 มิลลิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำแม่แตงไหลหลากลงสู่แม่น้ำปิงและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาวันที่ 27 กันยายน 2568 เมื่อเวลา 18.00 น. ระดับน้ำที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดได้ +3.74 เมตร (ระดับตลิ่งเตือนภัย +3.70 เมตร) ซึ่งสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.04 เมตร ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนจึงได้ปรับสถานะการแจ้งเตือนเป็น “ธงแดง” เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน โดยระดับน้ำได้ยกระดับสูงสุดอยู่ที่ +3.93 เมตร ในเวลาประมาณ 22.00 น. ก่อนจะทรงตัวและค่อย ๆ ลดลง
ล่าสุด วันที่ 28 กันยายน 2568 เมื่อเวลา 06.00 น. ระดับน้ำที่สถานี P.1 ลดลงมาอยู่ที่ +3.62 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 0.08 เมตร ทำให้มีการปรับการแจ้งเตือนเป็น “ธงเหลือง” และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติจะปรับลดเป็น “ธงเขียว” ต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำปิงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเกิดขึ้นได้ และขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีเคหะ สถาน สิ่งปลูกสร้างตามแนวสองฝั่งแม่น้ำปิงนอกคันกั้นน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเตรียมการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว