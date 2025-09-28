xs
ทบ.ยันชายแดนสระแก้วไม่ใช่พื้นที่พิพาทตาม MOU 2000 แต่เป็นเขตไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กองทัพบกชี้แจงว่า พื้นที่ชายแดนสระแก้วไม่ใช่พื้นที่พิพาท หรือพื้นที่อ้างสิทธิตาม MOU 2000 แต่เป็นเขตแดนไทยที่ชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้กลไก JBC แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ไทยได้ปฏิบัติตามกลไก JBC และ MOU 2000 มาโดยตลอด