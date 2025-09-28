กทม.เร่งฉีดคอนกรีตป้องกันดินสไลด์ -เตรียมถมทรายเสริมฐานอาคาร สน.สามเสน

วันนี้ (28 ก.ย.) เวลา 12.10 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุดตัว ว่า วันนี้ช่วงเช้าเริ่มภารกิจประมาณ 9.00 น. ต่อจากเมื่อวานที่ไดัดำเนินการฉีดปูนช็อตกรีต (คอนกรีตเสริมกำลัง) ประมาณ 9 คิว เพื่อลดความเสี่ยงในการสไลด์ของดินที่อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า รวมคอนกรีตทั้งหมดประมาณ 1,105 ลบ.ม. และรอให้ปูนเซ็ตตัว วันนี้มี รฟม. และกู้ภัยดำเนินการร่วมกันด้วยความระมัดระวัง เพื่อเร่งเก็บซากวัสดุ อาทิ เสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟ สายไฟ เพื่องเร่งดำเนินงานในส่วนต่อไป
สําหรับขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ เพราะเมื่อวานนี้ฝนก็ไม่ได้ตกหนักบริเวณนี้ และแม้ฝนตกหนักเราก็ได้ทำการอุดท่อด้วยคอนกรีตแล้ว จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาใด เพราะเราได้วางระบบระบายน้ำโดยรอบแล้ว หากฝนตกหนักลงมาในหลุมที่ทรุดตัวก็ไม่เกิดปัญหา นอกจากนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากในอนาคตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการสัญจรจากการนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ประมาณ 400 คัน เพื่อเติมทรายผสมคอนกรีตกว่า 4,000 ลบ.ม. ซึ่งจะใช้การขนส่งกว่า 1,000 เที่ยว ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทำให้การจราจรติดขัด แต่ กทม.จะดำเนินการ อย่างดีที่สุดและต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวเสริมว่า สำหรับการเก็บเศษซากวัสดุจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน น่าจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ ลำดับต่อไปประมาณวันอังคารจะเป็นการถมทรายผสมซีเมนต์บริเวณใต้อาคาร สน.สามเสน โดยจะค่อยๆ ทำทีละเลเยอร์ ซึ่งหากไม่ติดปัญหาอุปสรรคใดจะใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 วัน เสร็จสิ้นตามแผนที่กําหนดเวลาไว้ภายในวันที่ 8 ต.ค.68