สปสช.ย้ำสิทธิประโยชน์โรคมะเร็ง คนไทย“ทุกสิทธิรักษา”เข้ารับบริการได้

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า สปสช. ย้ำ สิทธิประโยชน์โรคมะเร็ง คนไทย “ทุกสิทธิรักษา” เข้ารับบริการได้
สำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท
• รังสีรักษา เคมีบำบัด การผ่าตัด ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
• การรักษาแบบประคับประคอง
• ยาราคาแพงและบริการแพทย์ขั้นสูง เช่น ฝังแร่ ฉายรังสีโปรตอน ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์
ขยายบริการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
• ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
• ขยายตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
• วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิงชั้น ป.5 และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
• คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ DNA + เคมีบำบัดที่บ้านในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่
• ตรวจการกลายพันธุ์ยีน BRCA1, BRCA2 + ตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก
• วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในนักเรียนหญิงชั้น ป.5
• ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
• การแพทย์ขั้นสูง: ใช้แร่เฉพาะที่รักษาเนื้องอกในตา ฉายรังสีโปรตอน ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในมะเร็งสำคัญ
เช็กสิทธิได้ที่แอปฯ เป๋าตัง เมนู กระเป๋าสุขภาพ เลือก สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือ Line : @nhso